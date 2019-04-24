Співачку MARUV знову пограбували в аеропорту

Українську співачку MARUV (Анна Корсун), яка летіла з Києва в Дубай, знову обікрали в аеропорту. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

MARUV повідомила, що летіла бізнес-класом з Києва в Дубай авіалініями МАУ. Вона здала в багаж свої валізи, і, отримавши їх по прильоту, побачила, що замки розкриті, чемодан сильно пошкоджений, а всередині немає багатьох особистих речей. Незважаючи на те, що багаж був упакований.

“Другий раз я лечу вашою авіакомпанією, і у мене другий раз розкривають валізу і крадуть звідти речі. Мало того, ще й зламали обидві валізи, з якими я летіла. Скільки, можна?!!”, – сказала MARUV.

Співачка опублікувала фото і відео своїх валіз зі зламаними замками.