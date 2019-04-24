Порошенко настільки ж схожий на Черчілля, як дружина Луценка на Мерилін Монро

Останнім часом любителі 25% шоколаду, все частіше і частіше порівнюють Петра Олексійовича з Черчіллем.

Наскільки потрібно не знати і не любити історію, щоб порівнювати цих двох абсолютно різних людей.

Великий Черчіль. Геніальний державний діяч, полководець, справжній лідер нації.

І Петро Олексійович. Потомствений комерсант-олігарх, пов’язаний з політикою. Який крім своєї вигоди не бачить рівним рахунком НІЧОГО.

Адже як казав Сер Уїнстон: відмінність державного діяча від політика в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч-на наступні покоління.

І тільки тоді, коли в Україні при владі будуть не політики і комерсанти, а державні діячі, у нас дійсно з’явиться майбутнє…

До речі , про «любителях 25% шоколаду»…

«Звертаю вашу увагу:

За всіма правилами округлення 24.45 це ніяк не 25!

Це 24..

І тут брехня!)»