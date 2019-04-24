Холлі Беррі поділилася з фанатами провокаційним фото у ванній

Чим старше стають деякі голлівудські красуні, тим відвертіше стають їх сторінки в Instagram. Це на своєму прикладі доводять 45-річна Кейт Бекінсейл і 53-річна Елізабет Херлі, до яких тепер приєдналася і зірка «Джона Уіка» Холлі Беррі. Вчора 52-річна актриса поділилася з передплатниками кокетливим знімком, на якому сидить у ванні оголеною.

«Це був дуже довгий день, але я знайшла час, щоб подбати про себе і посидіти у ванні з бульбашками», — підписала фото зірка. Знімок, яким Холлі поділилася з п’ятьма мільйонами передплатників, не можна назвати вульгарним або надто відвертим, тому що поглядам фанатів постали лише руки і коліна актриси, а також її широка посмішка.

Це вже далеко не перший раз, коли Беррі хвилює шанувальників, демонструючи свою прекрасну фігуру.