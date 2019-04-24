Законом про урізання повноважень президента Садовий хоче помститися Зеленському — думка

Напевно, маленький Ісусик такий хід конем підказав зробити. А Садовий ще і мстивий виявився.

Нагадаю всім про його зустріч з кандидатом Зеленським, по-моєму, на початку березня. Зустріч була на Подолі, в кафе. Мер Львова пропонував Володимиру підтримку в 1 турі з відповідним заяву вголос про те, що знімається на користь Зеленського, у відповідь на те, що Володимир запропонує його кандидатуру на пост Прем’єра країни.

Зеленський відмовився. Наскільки мені відомо, сказав, що посадами він не торгує і гранично зрозуміло пояснив, що епоха договорняків закінчилася. Нагадав, що він звернувся до народу і люди висловилися щодо того, кого бачать Прем’єром, Генпрокурором, головою СБУ, МЗС і т. д.

…

Попрощалися.

Не виходячи з цього кафе, Садовий запропонував за телефоном свою підтримку Гриценко на тих же умовах. Анатолій Степанович погодився. На підписаному договорі був тільки один пункт — БУТИ ЧЕСНИМ.

Через два тижні АС оголосив, що на посаді Прем’єра країни бачить прекрасну кандидатуру Андрія Садового.

Я думаю, судячи з усього, Андрій Садовий з тією ж пропозицією підходив і до Порошенка. Причому, до нього — до першого. А потім пішов по колу.

В результаті, мабуть, повернувшись до початку, намацав хвору точку у, поки ще, гаранта і вирішив її змастити оливою. Тобто через відповідний закон і через віце-спікера Сыроид позбавити повноважень Президента Зеленського. За якого, до речі, Львів, єдиний в країні не проголосував. Вибрав «стабільність».

Напевно, маленький Ісусик такий хід конем підказав зробити.

Якщо вже не вийде стати Прем’єром, то хоч помститися Зеленському.

Марно.

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Самодопомога скінчилася.

Разом з Сыроид, Березюком і Садовим.

І тут навіть думати нема про що. Всі в сад!

***

Ліза Богуцька зараз пише з дзвіниці Зеленського — як і вчора журналіст Олександр Дубинський. Насправді, приведення повноважень президента у відповідність з Конституцією — це добра справа. До того ж, у жодної розсудливої людини на сьогодні не може бути повної впевненості в тому, що президент Зеленський не виявиться в тій або іншій мірі маріонеткою олігарха Коломойського.

При цьому зрозуміло, що до поразки Порошенка на виборах проголосувати такий закон було нереально, а зараз з’явився шанс.

Крім того, треба розуміти, що скорочення повноважень президента одночасно означає посилення повноважень Ради і глави уряду. А стати новим прем’єр-міністром з високою ймовірністю може Юлія Тимошенко.

Якщо ж Зеленський і Тимошенко стануть реальними союзниками, то в цьому випадку в країні дійсно можуть відбутися швидкі і кардинальні зміни — починаючи з масових «посадок» високопоставлених корупціонерів часів Порошенко (включаючи його самого) і Януковича…