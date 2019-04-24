Будівництво автобану Київ-Одеса оцінили в $1 млрд

Щоб побудувати автобан з Києва в Одесу, необхідний мільярд доларів, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ході інспекції автодоріг у Київській області.

“Це питання не одного року. Також питання про гроші. Автобан вимагає не менше одного мільярда доларів. Тому ми ведемо переговори з міжнародними фінансовими організаціями для того, щоб залучати додаткові кошти”, – сказав він.

Гройсман повідомив, що в наступному році на дорогу Київ-Одеса буде спрямовано 2,5 мільярда гривень.

Прем’єр додав, що зараз на дороги витрачаються гроші українських платників податків і міжнародних фінансових організацій.