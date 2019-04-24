Саакашвілі: вибори в Україні повинні стати чітким сигналом для кожного політика

На минулих в неділю виборах актор Володимир Зеленський, не має політичного досвіду, «змістив» президента України Петра Порошенка.

В останні кілька років можна було спостерігати, як виборці у всьому світі виступають проти правлячої політичної еліти — починаючи з Брексита і закінчуючи обранням Трампа і перемогою Болсонару на виборах в Бразилії. Однак зараз, коли претенденти на посаду президента США виставляють свої кандидатури для участі в президентській гонці 2020 року, опитування показують, що демократи виступають за висунення «досвідченого кандидата з числа політиків».

Але ті, хто очікує повернення до «колишньої звичайної політиці», роблять велику помилку: судячи по всьому, протест проти становища справ не припиниться. І якщо минулі в неділю президентські вибори в Україні про щось говорять, то це «щось» тільки посилюється.

Володимир Зеленський, політичний досвід якого зводиться до того, що він зіграв в телесеріалі вигаданого президента, обійшов чинного президента Петра Порошенка з рекордним відривом майже у 50%. Іншими словами, українці тільки що висловили саме категоричне за останні роки незгоду з політичним класом.

Ця переконлива перемога на виборах викликала передбачувану реакцію з боку істеблішменту. У ЗМІ будуються припущення про ймовірні ризики обрання «коміка» на найвищий пост в країні. Деякі зовнішньополітичні аналітики зневажливо порівнюють Зеленського з Трампом. Ліберальний аналітик Андреа Чалупа нещодавно попередила українців про те, що може зробити з країною політично недосвідчений актор-телезірка». І перемога Зеленського викликала потрясіння у вашингтонських колах аналітиків, деякі з яких стверджують, що відсутність у нього досвіду означає, що його президентство буде «катастрофою».

Звучить знайомо?

Ці експерти не розуміють, що Зеленський переміг не всупереч своєму статусу аутсайдера, а завдяки йому.

Майже за 30 років чого тільки не обіцяла виборцям українська політична еліта, але потім так і не змогла виконати своїх обіцянок. Хоча західні партнери хвалили Порошенко «прогрес у здійсненні реформ», такий «прогрес» не має ніякого сенсу, якщо він не дозволяє поліпшити життя людей.

Україна стала найбіднішою країною в Європі, а особистий дохід Порошенко в минулому році виріс майже в 100 разів. Не дивно, що виборці хочуть чогось нового.

Критика політичних аутсайдерів з боку істеблішменту часто призводить до зворотних результатів, оскільки підкріплює те, що виборцям вже відомо, що багато з тих, кого вважають «експертами», на подив далекі від простих людей.

Взяти, наприклад, вислів Чалупы про Трампа.

Середньостатистичний українець, ледве зводить кінці з кінцями при доході менше 300 доларів в місяць, не хоче нічого, крім тих можливостей і процвітання, які з’явилися в Америці в роки президентства Трампа.

Розрив між думкою експертів і реальним життям простих людей став очевидний до 2016 року, коли я пішов з посади губернатора Одеської області в Україні і став одним з самих ярих супротивників Порошенко.

З цими виборами злидні, корупція і зловживання владою, свідками яких я був, нарешті, досягли кульмінації у вигляді неприйняття українцями існуючого положення справ.

Подібно Трампу та іншим неординарним, «нетиповим» лідерам, Зеленському вдалося направити народне невдоволення у потрібне русло, тому що він розуміє, наскільки великі можливості соціальних мереж, що дозволяють говорити безпосередньо з людьми.

Протягом всієї своєї кампанії він звертався до своїх прихильників не з допомогою постановочних агітаційних відео і пафосних промов з трибун, а в імпровізованих відеороликах в «Фейсбуці» і «Инстаграме». Це було нелегко, оскільки Україну накрила хвиля фейкових новин, і вибори були затьмарені огидними спробами необґрунтованих звинувачень і очорнювання. Але, використовуючи свій онлайн-платформу для прямого зв’язку з виборцями без умовностей традиційної агітації, Зеленський дав відсіч і переміг. І тепер починається справжня битва. Виборці підтримали Зеленського, доручивши йому зламати систему, і це буде нелегко. Незважаючи на це, я як ніколи оптимістично налаштований щодо майбутнього України.

Чому? Тому що головна обіцянка Зеленського — зламати не виправдала надій систему і відновити її з нуля — може виконати тільки людина, яка не є частиною цієї системи. У свою бутність президентом Грузії я зрозумів, що для досягнення успіху прогрес у посткомуністичних країнах повинен бути радикальним. Уряд, заснований на підкуп, кумівство та хабарництві, не може бути реформоване в звичному сенсі цього слова. Йому необхідні радикальні зміни і перебудова. Керуючись цією безкомпромісністю, ми з моєю командою перетворили Грузію з невдалого держави в саму реформаторську країну світу.

І на відміну від Порошенка, клептократія якого відштовхнула багатьох радників (включаючи мене), Зеленський налаштований на творче руйнування. У його програмі детально викладені конкретні плани щодо прискорення реформ судової системи, скорочення чиновницького апарату та оптимізації антикорупційної інфраструктури. Для цього він збирає команду професіоналів, орієнтованих на Захід, і заявив, що готовий вислухати і мою точку зору.

Перемога Зеленського служить чітким сигналом для всіх політиків в Україні та за її межами: найближчим часом загальносвітова тенденція до протидії істеблішменту не зміниться. І це, напевно, на краще.