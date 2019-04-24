Велика середа Страсного тижня : Як правильно провести цей день

24 квітня православні відзначають Велику середу – третій день Страсного тижня, який присвячений спогадам про земні страждання Христа. У цей день віруючі згадують зраду Ісуса апостолом Юдою Іскаріотом, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх світом і тим самим підготувала його до поховання.

У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, як правильно провести цей день і які заборони існують для Великої середи.

Традиції Великої середи

Одна з головних традицій цього дня – відвідування храмів. У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах.

У третій день Страсного тижня прийнято обливатися святою водою. Цей обряд символізує очищення душі і тіла перед святкуванням Пасхи. Важливо, щоб після обливання тіло висохло саме, витирати, рушником не можна.

У народі в цей день люди прибирають у будинку та починають готуватися до світлого свята. Господині миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття, а також готують продукти для випікання пасок, і запасаються всім необхідним для фарбування яєць. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.

У Велику середу прийнято приступати до декорування інтер’єру великодніми атрибутами.

Також варто пам’ятати, що триває Великий піст. За церковним статутом, в цей день належить сухоядіння. Дозволяється вживати хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед і сухофрукти.

Заборони Великої середи

– Не можна конфліктувати, лихословити і думати про погане.

– Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, а також співати й танцювати.

– Забороняється рубати дрова.

– Не можна займатися рукоділлям: шити, в’язати і вишивати.

– Забороняється нехтувати молитовним правилом цього дня.

Прикмети Великої середи

– Заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.

– Злість і погані помисли обернутися в майбутньому проти грішника.

– Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити і полити домашні квіти.

Нагадуємо, що Страсний тиждень, або Страсна седмиця – останній тиждень Великого посту, яка йде перед найголовнішим християнським святом – Великоднем. Кожен день на Страсному тижні називається Великим і має своє значення.

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