Велика середа Страсного тижня : Як правильно провести цей день

24 квітня православні відзначають Велику середу – третій день Страсного тижня, який присвячений спогадам про земні страждання Христа. У цей день віруючі згадують зраду Ісуса апостолом Юдою Іскаріотом, а також грішну жінку, яка омила ноги Христа і помазала їх світом і тим самим підготувала його до поховання.
У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, як правильно провести цей день і які заборони існують для Великої середи.
Традиції Великої середи
Одна з головних традицій цього дня – відвідування храмів. У Велику середу рекомендується сповідатися і покаятися в гріхах.
У третій день Страсного тижня прийнято обливатися святою водою. Цей обряд символізує очищення душі і тіла перед святкуванням Пасхи. Важливо, щоб після обливання тіло висохло саме, витирати, рушником не можна.
У народі в цей день люди прибирають у будинку та починають готуватися до світлого свята. Господині миють підлоги, вибивають килими, виносять сміття, а також готують продукти для випікання пасок, і запасаються всім необхідним для фарбування яєць. Особливу увагу потрібно приділити миттю вікон.
У Велику середу прийнято приступати до декорування інтер’єру великодніми атрибутами.
Також варто пам’ятати, що триває Великий піст. За церковним статутом, в цей день належить сухоядіння. Дозволяється вживати хліб, воду, сіль, сирі овочі і фрукти, горіхи, мед і сухофрукти.
Заборони Великої середи
– Не можна конфліктувати, лихословити і думати про погане.
– Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, а також співати й танцювати.
– Забороняється рубати дрова.
– Не можна займатися рукоділлям: шити, в’язати і вишивати.
– Забороняється нехтувати молитовним правилом цього дня.
Прикмети Великої середи
– Заготовлені в цей день великодні яйця пролежать довше і не втратять своєї свіжості.
– Злість і погані помисли обернутися в майбутньому проти грішника.
– Якщо на вулиці лежить сніг, потрібно зібрати його, розтопити і полити домашні квіти.
Нагадуємо, що Страсний тиждень, або Страсна седмиця – останній тиждень Великого посту, яка йде перед найголовнішим християнським святом – Великоднем. Кожен день на Страсному тижні називається Великим і має своє значення.
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