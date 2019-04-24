У Москві отримав травму хребта робочого переодягли і викинули на вулицю

“Поки тягнули і переодягали завдали ще більшої шкоди здоров’ю”

Робітника з Липецької області, що приїхав на заробітки до Москви і отримав на будівництві травму хребта, переодягли і викинули на вулицю, щоб уникнути скандалу. Про це Громадської службі новин розповіла сестра потерпілого Юлія Савіна.

Микола Вольхин працював на зведення об’єкта РК «Щастя» на південно-сході столиці. Він працював по вахтової системі, неофіційно. Вдома, в Липецьку, у нього залишилися громадянська дружина і двоє дітей.

— За словами виконроба, на брата впала опалубка, його придавило. Але лікарі кажуть, що характер пошкоджень горизонтальний, щось звалилося на нього зверху. Коли стався нещасний випадок, брата винесли за територію будівництва. Виконроб злякався скандалу і велів переодягнути Миколи з робочої роби в повсякденний одяг. Поки тягнули і переодягали завдали ще більшої шкоди здоров’ю, при травмі хребта його взагалі не можна було чіпати і трясти. Виконроб хотів залишити брата лежати на вулиці і не викликати «швидку», але інший робочий наполіг на виклик лікарів, — розповіла Юлія.

Більше двох місяців Микола пролежав у реанімації МКЛ ім. Пирогова. У чоловіка діагностували пошкодження хребта і розрив спинного мозку. Стан Миколи ще тяжкий, дуже висока ймовірність, що він не зможе ходити. Додатково до всього почалося запалення легенів – наслідок їх вентиляції, коли хворий не міг самостійно дихати.

За словами сестри потерпілого, роботодавці зв’язалися з родичами вже на наступний день. Пропонували гроші, щоб зам’яти ситуацію, просили назвати суму. Так як Вольхин працював неофіційно, його рідні розглядали питання врегулювання справи світом, так як не були впевнені, що зможуть отримати компенсацію через суд.

— Але потім Микола прийшов до тями і сказав: пишемо заяву. Ми подали заяви в Трудову інспекцію і Слідчим комітет. Але поки ніяких результатів немає. Головне завдання — знайти кошти на реабілітацію. Ми хочемо справедливості і розраховуємо на компенсацію з боку забудовника. Може отримати так, що брат виявиться непрацездатним на все життя, а у нього маленькі діти — їх, як і батька, теж треба піднімати на ноги, — зазначила сестра Вольхина.