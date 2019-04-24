В Японії гігантська біла акула загинула в сутичці з черепахою

За словами очевидців, хижак загинув від того, що не зміг позбутися плазуна.

Рибак Грег Велла з Японії опублікував в мережі знімки гігантської білої акули, яка загинула через спроби з’їсти черепаху. Детальніше про це він написав у Facebook-групі Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers.

Грег Велла ловив тунця, коли почув по радіозв’язку, що біля берегів плаває величезна біла акула з черепахою у роті. На наступний день він і кілька інших рибалок знайшли її мертвою біля однієї з пасток з приманкою. Тіло акули заплуталася в мережах.

За словами очевидців, риба загинула від того, що не змогла позбутися плазуна, застряглого в її пащі, і вдавилася. Велла зазначив, що хижак важив трохи більше двох тонн, при тому, що стандартна маса гігантських білих акул варіюється від 680 до 1100 кілограмів.