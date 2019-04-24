За два місяці цього року безвісти зникли понад 200 неповнолітніх

Впродовж січня-лютого 2019 рік в Україні безвісти зникла 201 неповнолітня особа. Про це УНН повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України у відповідь на запит.

“У звітному періоді (за січень-лютий 2019 рік) оголошено в розшук 201 безвісти зниклий неповнолітній. На початок звітного періоду у розшуку з 2018 – го залишалось ще 58 неповнолітніх”, – повідомили у відомстві.

За інформацією, у 2019 році було знайдено 204 неповнолітніх, у тому числі 184 особи із оголошених в розшук у звітному періоді.

Розшук 1 особи було припинено з інших причин (через оголошення особи судом померлою або безвісно відсутньою; зміна категорії; передоручення розшуку іншому підрозділу Національної поліції України; постанова органу прокуратури про скасування заведення ОРС, РС).

На кінець лютого 2019-го року у розшуку безвісти зниклих неповнолітніх залишилось 54 особи, у тому числі 17 із оголошених в розшук у звітному періоді.