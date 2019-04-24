При виході з ізолятора тимчасово тримання поліція повторно затримала співорганізатора замаху на вбивство, затриманого у Васильківському районі Київської області. Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін

За словами Аброськіна, затримання відбулося на виході з ізолятора тимчасового тримання, після внесення застави.

“Убивство планувалося із застосуванням кулемета калібру 12,7, з якого жертву мали розстріляти на відкритій місцевості. Дальність пострілу з такої зброї становить 3,5 кілометра, що могло призвести і до чисельних інших жертв серед випадкових людей”, — зазначив В’ячеслав Аброськін.

До прокуратури направлено всю доказову базу, задокументовану відповідно до чинного законодавства.

“Сподіваємося, прокуратура прийме законне рішення та ізолює особливо небезпечного злочинця від суспільства. На наше переконання, такі громадяни, підозрювані у скоєнні тяжких злочинів, мають перебувати за ґратами, без права можливості внесення застави. Інакше завтра нас можуть чекати нові зухвалі вбивства”, — наголосив В’ячеслав Аброськін.