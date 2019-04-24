На Рівненщині горів другий за розміром природний заповідник в Україні

Сьогодні вранці на території Рівненському природному заповіднику сталося пожежа в Рокитнівського району. Про це УНН розповіли в прес-службі державної лісової охорони Рівненського природного заповідника.

“Пожежа виникла сьогодні вранці на території Рівненського природного заповідника. Її було локалізовано о 12:00. Попередньо, площа займання це близько 1, 9 гектара, також попередня причина виникнення цього загоряння – це підпал сухої трави”, – сказали в прес-службі.

За її словами, вогонь вдалося зупинити силами державної лісової охорони Рівненського природного заповідника.

“У гасінні пожежі було задіяло 3 пожежних автомобілі, трактор, 40 працівників лісового господарства, також допомагали місцеві мешканці”, – зазначили в прес-службі.