Герцогиня Сассекская Меган Маркл в майбутньому може спробувати балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило видання Express, спираючись на свої джерела.

По всій видимості, президент України Володимир Зеленський організував новий тренд, задав моду, яка в недалекому майбутньому може накрити весь земну кулю. У США, де дуже люблять людей, выбирающихся «з грязі в князі», це може знайти живий вигляд. Зовсім не обов’язково, щоб досяг певних висот чоловік був ніким в недавньому минулому. Досить, якщо він кине виклик традиціям і спробує стати тим, ким йому було нібито неможливо стати за визначенням. І Меган Маркл це розуміє.

Меган Маркл піде в політику

Дружина принца Гаррі вже стала членом британської Королівської сім’ї після того, як була простою актрисою. Але вона цілком може замахнутися і на більше – Меган Маркл роздумує над політичною кар’єрою в США. При цьому герцогиня – не багато, не мало – збирається стати президентом. Ця вершина здається недосяжною лише частково: одного разу президентом вже був актор, мова про Рональда Рейгана. Інший артист – Арнольд Шварценеггер був губернатором Каліфорнії. Та й сам Дональд Трамп на виборах у президенти виступив у ролі «андердога», але зумів перемогти. Америка любить слоган «Все можливо», так що у Меган Маркл безумовно є шанси.

Перш ніж вийти заміж за принца Гаррі, Меган Маркл часто висловлювалася по ряду соціальних питань, включаючи права жінок та їх психічне здоров’я. До того, як вийти заміж, герцогиня була відома, як непоганий оратор, знає, яким захоплювалися за її позицію щодо політичних і культурних питань. «Це може здатися дивним, але, можливо, вона саме той чоловік, який потрібен Америці зараз», — пояснило джерело видання.

Портал «Акценти» нагадує про те, що нещодавно був складений своєрідний рейтинг прикрас, якими володіє відома своїм бездоганним смаком Меган Маркл.

Також «Акценти» повідомляли про те, що герцогиню Сассекскую багато ототожнюють з принцесою Діаною, матір’ю принців Вільяма і Гаррі. У долі Меган Маркл бачать багато знаків, що зв’язують її з «леді Ді».

Раніше «Акценти» писали про те, що не так давно дружина принца Гаррі поверталася на батьківщину для того, щоб гарненько погуляти зі старими друзями і підготуватися до пологів. Повідомлялося, що це подорож обійшлася їй в кругленьку суму. Щоправда, більшу частину грошей на Меган витратили її друзі.

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