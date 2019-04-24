Гройсман схуд: «Став жити на мінімалку або впорався з запором?»

З настанням весни українські політики, як і всі почали готуватися до літа і в зв’язку з цим почали активно худнути.

Так, нещодавно серед українського політичного бомонду з’явився новий тренд. Міністри і депутати взяли собі за звичку вести здоровий спосіб життя. Так, кілька зайвих кілограм вже вдалося скинути Володимиру Гройсману, Павла Розенка, Ігорю Мосейчук, а також Антону Геращенко.

Про це розповіли ведучі в ефірі програми «Завтра з 1+1».

Українці нещодавно помітили кардинальні зміни в зовнішності українського прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який непогано «оновився до літа». Так, схудлого і молодшого Гройсмана помітили уперше 21 квітня у джинсах і шкіряній куртці.

За словами досвідченого лікаря-ендокринолога Володимир Гройсман зумів скинути близько 20-25 кілограмів.

Гройсман відкрив журналістам секрет свого швидкого зміни в зовнішньому вигляді. Так, за словами прем’єра скинути вагу йому допомогли саме фізичні навантаження, а не дієти.

Правда лікар, слова Гройсман, піддала критиці, так як на одних фізичних навантаженнях в залі такого помітного ефекту досягти дуже складно.

Нагадаємо, Гройсман погодився працювати з Зеленським.

Чинний прем’єр-міністр України розповів, за яких умов він буде співпрацювати з новим президентом Володимиром Зеленським.

Також глава Кабміну розповів про те, що він хоче балотуватися до Верховної Ради на майбутніх парламентських виборах.

Раніше портал Акценти писав, що Гройсман занепокоївся про «нагрітому місці і кинувся до Зеленському.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою на виборах президента України. Також він зазначив, що за цього кандидата віддали голоси більшість українців.

Після цього прем’єр-міністр України подякував чинного президента України Петра Порошенка за п’ять років плідної роботи.

Також портал Акценти повідомляв, про прощальній гастролі прем’єр-міністра. Так стало відомо, що прем’єр-міністр України спеціально прилетів у Вінницю, щоб проголосувати за місцем прописки. Він сказав, що хто б не став президентом, він все одно подзвонить і привітає переможця. А на питання, чи поїде Гройсман в штаб Порошенка, прем’єр відповів коротко: «Подивимося».

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