Марс атакує: майбутнє всього людства виявилося під загрозою, раптово зник єдиний шанс на порятунок

Далекий Марс, на який у людства є великі плани, вперше в історії спостережень здригнувся в прямому сенсі цього слова.

Дослідники з НАСА заявили про те, що на Червоній планеті стався землетрус.

Землетрус на далекій планеті було зафіксовано вперше в історії спостережень. Відзначається, що сейсмометр SEIS на американському посадочному апараті InSight помітив поштовхи ще на початку квітня. Проте офіційні дані про «марсотрясении» з’явилися лише 23-го квітня. «Це вперше в світі: сейсмометр виявив марсіанське землетрус» — заявили вчені. До цього Марс вважався досить спокійною планетою, якої не загрожували ніякі внутрішні пертурбації.

Марс атакує

Вчені всерйоз перейнялися цією проблемою, зрозумівши, що насправді знають про Червону планету не так вже й багато. Особливо враховуючи той факт, що в майбутньому передбачається повністю колонізувати Марс. Зараз провідними астрофізиками обговорюється можливість відправити на Марс спеціальні апарати, які будуть відстежувати сейсмічну активність на планеті. Наразі навіть невідомо, чи є після цього землетрусу на Марсі якісь пошкодження, а також наскільки серйозними вони можуть бути.

C’est une première mondiale : le sismomètre 🇫🇷 SEIS a détecté un tremblement martien ! Chaussez vos casques et déroulez 🎧

c/ @NASAJPL @NASAInSight @InSight_IPGP @CNRS pic.twitter.com/tL99pzTDN3

— CNES (@CNES) April 23, 2019

Цілком ймовірно, що людство прийняло занадто поспішне рішення, задумавши розглядати Червону планету в якості свого можливого майбутнього будинку. Вченим вже відомо про суворих перепадах температур на Сатурні і руйнівних штормах на Юпітері. Цілком ймовірно, що і Марс виявиться занадто ворожий для інших форм життя. В такому випадку, людству доведеться шукати для себе новий будинок. І космічна експансія в черговий раз буде відкладена.

Портал «Акценти» нагадує про те, що нещодавно вчені наблизилися до відповіді на питання, чи є життя на Червоній планеті. У верхніх шарах грунту Марса були виявлені сліди нітратів і нітритів, що свідчить про те, що на планеті можуть бути найпростіші білкові форми життя.

Також «Акценти» повідомляли про те, що наука в змозі продемонструвати життя Червоної планети в яскравих деталях. Надходить все більше знімків, зроблених на поверхні Марса. Відтепер можна отримати уявлення про те, як саме виглядає ця планета.

Раніше «Акценти» писали про те, що людство наблизилося до подання поверхні не тільки Марса, але і Юпітера. Не так давно вдалося отримати фотографії шторми, що вирують на цій планеті.

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