Під Києвом поліція відкрила вогонь по авто на єврономерах

У Броварах Київської області поліції довелося зі стріляниною затримувати водія авто на єврономерах.

Під час втечі водій наражав на небезпеку інших автомобілістів і їхав на заборонний сигнал світлофора на великій швидкості.

“Оцінюючи реальну небезпеку і загрозу життю, поліція вирішила застосувати вогнепальну зброю на законних підставах. Вони попередили його про відкриття вогню. Однак порушник ніяк на це не відреагував”, – уточнили правоохоронці.

Поліція стріляла по шинах, однак і це не зупинило водія. З пробитими від куль колесами він їхав ще декілька кілометрів. За кермом авто виявився 38-річний мешканець села Семиполки.

Під час затримання порушника на правоохоронців почала нападати і пасажирка, яка весь цей час їхала в його автомобіля.