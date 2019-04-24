У Києві на території ВДНГ повісився хлопець

У середу, 24 квітня, в Києві на території ВДНГ знайшли труп молодого хлопця. Тіло, яке висіло на одному з дерев у зеленій зоні, виявили бігуни. Тепер поліції належить з’ясувати причини та обставини загибелі хлопця.

Наступними на місце прибув екіпаж патрульної поліції, а також карета швидкої допомоги. Копи і медики виявили хлопця, який висів у зашморгу на висоті близько метра від землі. Зараз на території ВДНГ працює слідчо-оперативна група. Крім причин і обставин загибелі, правоохоронцям належить встановити також особу загиблого. До того ж розглянуть версію, чи дійсно це самогубство.