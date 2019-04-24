Какие страны владеют самыми большими запасами золота в мире?

Международный валютный фонд и Всемирный совет по золоту собрали информацию о золотом резерве стран на начало апреля 2019 года. Оказалось, что запас золота США превышает резервы России в четыре раза. Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на Business Insider.

В 2018 году объем золота, которое закупают центральные банки, вырос до самого высокого уровня за последние 50 лет, и эта тенденция сохраняется. Издание составило топ-10 стран с самым большим золотым запасом.

На первом месте находятся США. Официальным запас золота – 8133,5 тонн. Доля драгметалла в золотовалютных резервах страны – 74,9 процента. Золотой запас США почти в два раза больше, чем общие золотые резервы Германии и Италии.

Далее идет Германия (3369,7 тонн и 70,6 процента) В 2017 году ей удалось вернуть свои золотые запасы на миллиарды долларов из Франции и США, с помощью чего Центральный банк Германии пытается вернуть доверие общественности.

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На третьей позиции разместилась Италия (2451,8 тонн и 66,9 процента). Правда, будущее золотого резерва находится под вопросом в связи с ростом популярности политической партии Движение пяти звезд, для которой характеры популизм и евроскептицизм. Ранее Рим предложил передать официальное право собственности на золотые запасы общественности. На данный момент это право принадлежит Банку Италии.

Четвертое место занимает Франция (2436 тонн и 61,1 процента) В 2018 году Банк Франции начал работать над улучшением состояния своих золотых резервов, что поможет стране добиться новых успехов в сфере международной торговли.

Замыкает пятерку Россия (2150,5 тонн и 19,1 процента). Здесь правительство также закупает золото, поскольку стремится уменьшить зависимость от американских активов, и за последние десять лет увеличило запасы в четыре раза.

Далее следуют Китай, Швейцария, Япония, Нидерланды и Индия.