Українські ракети будуть бити точніше, або Чим знову порадував «Укроборонпром»

Черговим приємним сюрпризом, яких за останні дні на просторах ВПК було більш ніж достатньо, стала заява генерального директора концерну “Укроборонпром” Павла Букіна про те, що очолюване ним підприємство, за підтримки ПАТ “Мотор Січ”, ДП НВК “Фотоприлад”, ДП “Ізюмський приладобудівний завод “та інших підприємств, розробили вітчизняні гіростабілізовани платформи, керуючі ракетами типу” Бар’єр “, при їх застосуванні з ударних вертольотів Мі-24 і не тільки.

По суті, таких платформ – дві. Перша, від згаданого вище ДП НВК “Фотоприлад”, являє собою підвісний модуль ПМ-ЛКТ, що дозволяє виробляти не тільки пошук, виявлення і розпізнавання наземних цілей, таких як ББМ або танк, а й здійснювати наведення на них ракет типу “Бар’єр”.

Друга платформа це дітище ДП “Ізюмський приладобудівний завод” – оптико-прицільна станція ОПСН-І, оснащена сучасною оптикою, тепловізором, лазерним каналом управління і далекоміром, що дозволяють виявляти цілі і наводити на них згаданий вище тип ракет.

Що важливо, при розробці ОПСН-І враховувалися стандарти НАТО, а сама станція є універсальною і може бути встановлена ​​на будь-яку техніку, від вертольота, до літака або корабля.

Таким чином, ВСУ найближчим часом обзаведуться дуже серйозним апгрейдом своєї техніки, адже ракетні комплекси “Бар’єр”, здатні вражати цілі на відстані до 5 км і більше, і встановлюються як на вертольоти Мі-24, БТР-4 так і входять до складу морських бойових модулів “Картал-М”, завдяки вищепереліченим обновкам, стануть не тільки більш точними, але і більш смертоносними.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко

Джерело група ІС