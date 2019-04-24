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У прокуратурі зробили нову заяву про вбивство Вороненкова

24.04.2019

У прокуратурі Києва заявили, що версія про причетність до вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова базується не на свідченнях його вдови Марії Максаковою, а на матеріалах, зібраних слідством.

Раніше в суді Максакова змінила свідчення і назвала замовником вбивства свого чоловіка колишнього співробітника слідчого комітету росії РФ Дениса Панаитова.

Коментуючи заяву Марії Максаковою, спікер зазначила, що до останнього часу в розмовах зі слідчими не відмовлялася від версії причетності до злочину Володимира Тюріна. «Є відеозапис її допиту, під час якого вона давала інші свідчення. І ми здивовані її виступом в суді», — зазначила Надія Максимець.

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