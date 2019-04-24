Новий законопроект про повноваження Президента, залишить Зеленського без зубів

“Самопоміч” хоче прийняти законопроект, який зменшить повноваження Президента та дозволить об’явити Зеленському імпічмент. Про це повідомляє УНІАН.

Якщо його ухвалять, то він буде безпосередньо стосуватися діяльності Володимира Зеленського, який переміг на виборах 2019. Поки чинний президент готується виїжджати з Банкової, а новий ще чекає на інавгурацію, у Раді називають це ідеальним часом, щоб без проблем ухвалити закон, який обмежить президентські повноваження.

Понад 80 законів, ухвалених у різний час, приростили голові держави невластиві йому функції. Зокрема, призначати голову енергетичного регулятора – НКРЕКП. Забрати неконституційні можливості пропонує автор закону про президента Оксана Сироїд. Її проект і прописує процедуру імпічменту. Однак Сироїд сама визнає: усунути президента буде все одно вкрай складно.