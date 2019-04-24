Коли пошта і соцмережа небезпечні

Микола Ульянов

Головний редактор

ІА «Росбалт»

Алішер Усманов. Цей чоловік з’явився з нізвідки в житті співробітників редакції інформаційного агентства «Росбалт», але швидко і різко погіршив її, ініціювавши кримінальну справу про наклеп, за яким днями відбулися обшуки вдома у нашого журналіста Олександра Шварева (свідком яких була його малолітня дочка) і в офісі агентства, акурат перед запланованою заздалегідь прес-конференцією з приводу трагічної і незрозумілою смерті співробітника поліції на території Московського метрополітену, що теж додало жару в топку здогадок про істинному сенсі спецоперації в офісі «Росбалта» в самому центрі Москви (понад десятка оперативників столичної поліції заради обшуку одного робочого місця у простій — з точки зору криміналу чи екстремізму-тероризму — столичної редакції ЗМІ з великою історією, — унікальний випадок).

Безумовно, ми вже приблизно розуміємо, хто і що стоїть за новою атакою на «Росбалт», і найближчим часом розповімо про деяких цікавих «героїв нашого часу». Поки ж просто хотілося б звернути увагу на деякі цікаві факти, які, можливо, надалі складуться в пазл.

Отже, до співробітнику ІА «Росбалт» приходять без запрошення гості з декількох підрозділів московської поліції, маючи на руках постанову про виробництві обшуку. Виробляють цей обшук «грубо і зримо». Хто ж бенефіціар цієї поліцейської активності?

З постанови про обшуки це чітко випливає: Алішер Бурханович Усманов, «людина і пароплав».

А далі з’ясовується ще одна примітна деталь — з постанови про обшук у журналіста «Росбалта» Олександра Шварева випливає, що персональну інформацію про нього, а також інші дані надала слідчим (притому що Шварьов є в кращому випадку свідком по справі, а не підозрюваним) компанія Mail.Ru Group.

Упс, що ж це за компанія? Ах, так, це та компанія, якій належить дуже популярний до сьогоднішнього дня поштовий клієнт «Mail.Ru». Так хто ж контролює цю дивну компанію, не згаданий раніше товариш Усманов? Виявляється, вже немає. Як кажуть, слідкуйте за руками. Як повідомляється в новини BBC від 22 жовтня минулого року, «російський мільярдер, засновник USM Holdings Алішер Усманов передав частку в Mail.Ru Group в управління гендиректора холдингу Борису Добродееву… досі USM одноосібно контролювала Mail.Ru Group через акціонерне товариство «МФ Технології» і «Мегафон». Компанії Mail.Ru Group належать однойменний поштовий сервіс, провідні російськомовні соціальні мережі — «ВКонтакте» і «Однокласники», месенджери ICQ, Агент Mail.Ru і ТамТам.

Зрозуміло, що зовсім випадково бенефіціаром Mail.Ru Group виявився син Олега Добродеева, гендиректора ВДТРК. У наш час взагалі синам відомих діячів епохи становлення Володимира Путіна фантастично везе в житті. Але чи вірите ви, що Усманов так от просто передав в управління свій пакет акцій і умив руки? Ну, правда?

Але справа, вибачте за тавтологію, не тільки в цьому дуже дивному кримінальній справі, у якій фігурує журналіст з документами на руках, від яких нез’ясовно відмахується суддя. Справа в серйозною, непридуманной небезпеки, що виходить від згаданого вище ініціатора кримінальної справи, тобто Алішера Усманова. Читаємо свіжі новини: жителя Новгородської області оштрафували за нецензурний пост «ВКонтакте» на адресу Путіна; суд у Санкт-Петербурзі відхилив позов прихильників опозиціонера Олексія Навального до соціальної мережі «ВКонтакте», активісти вимагали компенсації моральної шкоди за передачу особистих даних Центру з протидії екстремізму (Центр «Е») Татарстану.

На цей рахунок є безліч інших повідомлень. Отже, цілком очевидно, що компанії «Mail.ru» і «ВКонтакте» — м’яко кажучи, не цілком надійні і френдливые для своїх клієнтів. А в певних випадках вони зовсім заганяють своїх клієнтів «за Можай». Що ж думає про це прискорбном факт Алішер Бурханович Усманов, «людина і пароплав»?