У тіні великого огорожі

Китайці збудували Велику стіну, а римляни — Адріанов вал, що став прообразом Стіни з «Гри Престолів», але тільки в Росії паркан став щось по-справжньому сакральним.

Китайці збудували Велику стіну, а римляни — Адріанов вал, що став прообразом Стіни з «Гри Престолів», але тільки в Росії паркан став щось по-справжньому сакральним. На відміну від церков, які будують з кон’юнктурних міркувань, щоб впливати на суспільство або як данина моді, паркани російські люди будують від душі — то є без всякого видимого сенсу.

Виходиш у двір — і тут же стикаєшся з низенькими металевими парканчиками, які відокремлюють ніщо з нічого. Взимку, під час прибирання снігу, трактори зносять і жолоблять ці парканчики, а влітку таджики з ЖЭСа їх відновлюють і фарбують.

Шматок самого звичайного дикого газону обгороджений з усіх боків. Через нього проходить пішохідна доріжка, яку теж обгородили. Навіщо? Газон так завалений собачим лайном, що нікому і в голову не прийде по нього просто так гуляти. В метрі перед парканом дитячого садка ще один маленький парканчик — мабуть, контрольний.

Щоб дійти найкоротшим шляхом до зупинки, потрібно пройти по протоптаній через газон стежці і переступити по дорозі через два парканчика. Навіщо це все потрібно? Для гармонії і краси, очевидно.

На вулицях запанували паркани вище — оцинковані метрові виродки. Спочатку їх ставили, щоб відокремити тротуари від проїзної частини там, де у пішоходів спокуса перейти дорогу в недозволеному місці особливо великий, але такі місця швидко закінчилися, а паркани, мабуть, залишилися, і тому тепер їх ставлять скрізь.

Промзони в місті обгороджені сірими брутальними бетонними парканами. Їх товщина така, що могла б зупинити танк або армію зомбі, але за більшістю з них лише пустир, звалище металобрухту або якісь стародавні руїни.

Паркани військових частин обгороджені приблизно так само, тільки по верху йде ще й колючий дріт — то щоб ворог не пробрався на територію частини і не перебив усіх захисників вітчизни уві сні, то аби захисники не розбігалися хто куди, але від будь-якого з варіантів спокійніше не стає.

Паркани в дачних селищах виглядають так, як ніби на всі наявні гроші дачники спочатку будували височенні паркани, а вже потім, на здачу, убогі будиночки. Зрозуміло, що насправді паркани не можуть захистити від зловмисників — швидше допоможуть їм спокійно робити свою справу, коли зовні нічого не видно, але без забору нашій людині на дачі, мабуть, просто не відпочивається.

Паркан — це показник статусу. Чим вище становище людини, тим більш високий паркан відгороджує його від інших. Пам’ятайте 9-метровий паркан, який огороджує дачу Медведєва? Ось воно, щастя по-російськи.

Ми все життя живемо за парканами, ходимо на роботу вздовж парканів, працюємо за парканами, але навіть після смерті паркани продовжують нас переслідувати: мене приводять в жах кладовища, де кожна могила обгороджена огорожею з хвірткою. Ну годі вже, мерці нікуди не втечуть.

Паркани навколо нас — це лише відображення парканів у нас в голові, і що б ми ні робили, чим би ми не займалися, в кінцевому підсумку ми завжди робимо одне і те ж — будуємо паркан.

Символом радянської епохи стала Берлінська стіна. Хоча яка вона стіна?! Стіна — це підтримуюча дах частина приміщення, а те, що з нашої подачі ділило Європу на дві частини, було парканом. Берлінським муром.

Але навіть цей великий Берлінський паркан був лише малою частиною огорожі куди більш грандіозної. Паркану, який існував у кількох вимірах — політичному, економічному, соціальному і культурному, і називався «Залізною завісою». Все, що знала історія людства і все, що існує зараз, меркне в порівнянні з цим монстром.

Коли розвалився СРСР, впав і Залізна завіса. Або коли впав Залізна завіса, впав і СРСР — як би ми сказали, це все одно буде вірно, тому що одне не могло існувати без іншого. А якщо ще точніше, то весь СРСР, який ми знали, поступово виродився в придаток до паркану, необхідний для його підтримання та охорони, а все інше було вдруге.

Зараз ми знову ударними темпами зводимо паркани. Поки віртуальні — в Інтернет. Без цього російської влади, це її безумовний рефлекс, мета і сенс існування — захистити нас від всього і вся. Ось тільки самі вони сидіти за цим парканом не бажають, вивозячи сім’ї і капітали туди, де немає засилля парканів.

Це теж дуже показово, тому що паркан для інших, а не для себе, називається загорожею, так що не варто дивуватися, коли нас доять, здирають останню шкуру і ставляться як до тварин.

Щоб усвідомити, наскільки все далеко зайшло, згадайте, що верховну владу в Росії уособлює паркан! Так, є, зрозуміло, Путін, який літає зі стерх, проводить прямі лінії з вдячним народом і підписує укази, але коли справа стосується чогось дійсно важливого, звідки ні візьмися виникає Кремль.

«Кремль розглядає можливості залишити Путіна у владі після 2024 року», «Кремль підтвердив передачу Вашингтону ініціативи з безпеки», «Кремль відмовився від угод з новим президентом України», «Кремль ретельно уникав будь-яких оцінок», «Кремль заявив про готовність розширити співпрацю з Туреччиною за С-400» і так далі.

Кремль — це фортеця. По суті — високий кам’яний паркан з вежами, на одній з яких є годинник, під бій яких ми кожен рік п’ємо шампанське. Правителі, навіть сильно подзадержавшиеся у влади, смертні, політичні режими рано чи пізно змінюються, а Кремль так і залишається синонімом влади. Вдумайтеся ще раз: Кремль. Паркан.

Все, що ми створюємо навколо себе, якими б прекрасними або потворним воно ні було, це відображення, проекція, тінь того, що знаходиться у нас в головах. І наша держава з усіма його недоліками це теж тінь. Тінь великого паркану, який міцно засів у нас в головах і яким ми то відгороджуємося від решти світу і один від одного, то захищаємо їх від самих себе, і в тіні якого ми приречені тягнути убоге існування, поки, нарешті, самі цей паркан не зламаємо.