У Великобританії два студента-неонациста потрапили до в’язниці за «заохочення тероризму» в соцмережах.

Повідомляється, що 19-річний студент з Польщі Майкл Шевчук публікував у своєму співтоваристві погрози на адресу принца Гаррі. Разом зі своїм помічником 18-річним Оскаром Цьому-Кочоровским, Шевчук перебував у британському підрозділі неонацистського дивізіону SonnenKrieg.

Ця американська угруповання визнана терористичною організацією і несе відповідальність за вбивство підлітка-гея і напад на синагогу в Філадельфії.

Вчора, 23 квітня, Шевчук визнав себе винним у сприянні тероризму, розповсюдженні терористичних публікацій і зберіганні терористичних матеріалів. Під його керівництвом співтовариство у соцмережі Gab розмістив фотографію принца Гаррі, над яким нависла свастика, і з пістолетом, наведеним на його голову.

«Побачимося пізніше, зрадник», – підписав знімок Шевчук.

Таким чином, праворадикал зі Східної Європи засудив принца Сассекського за одруження на Меган Маркл (яка, як відомо, є дочкою афроамериканки і білого американця).

Поліція зацікавилася цією групою та її керівництвом. При обшуку у Шевчука була виявлена література, визнана радикальна – «Керівництво по опору білих», «Практичне керівництво по стратегії і тактиці революції», «Куховарська книга анархіста», а також антисемітські видання і «Керівництво моджахеда – 2015», випущене прихильником ИГИЛ.

З 6 грудня обидва хлопця перебувають за ґратами. Їм вирок буде винесено 17 червня.