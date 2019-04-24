У Києві затримали чоловіка, який вбив покупця у столичному супермаркеті

Зловмисника розшукували протягом трьох тижнів. Завдяки оперативно-розшуковим діям працівники поліції встановили особу підозрюваного, якого затримали за місцем його проживання.

Нагадаємо, що 4 квітня чоловік, під час конфлікту в супермаркеті, вдарив в обличчя опонента та зник з місця події. Після отриманої черепно-мозкової травми голови потерпілий наступного дня помер.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 35-річний киянин, який зізнався у скоєному. Наразі йому оголошено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Слідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10-ти років позбавлення волі.