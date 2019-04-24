Нардеп Береза: Якщо Рада зменшить повноваження Зеленського, її знесуть

Народний депутат України Борислав Береза вважає, що Верховна Рада може ухвалити закон «Про імпічмент» і відхилити закон «Про президента», підготовлений депутатами з фракції «Самопоміч».

Про це він заявив у коментарі InfoResist.

«У закону про імпічмент ще є шанси бути прийнятим, а закон про президента, який намагається Оксана Сыроид проштовхнути, у нього шансів немає. Тому що, якщо це почне прийматися, то я впевнений, що цю Раду люди просто знесуть», — вважає нардеп.

На думку народного обранця, на сьогоднішній день Верховна Рада маргіналізується і намагається утримати владу в своїх руках.

«На жаль, про питання балансу навіть не варто або питання про те, що вони не розуміють, що Зеленський приходить зараз, а потім буде інший президент. Ні, намагаються схопити зараз для того, щоб потім в черговий раз переграти по-новому. Тобто мало того, що він не конституционален, цей закон, м’яко кажучи, не збалансований. Без дозволу ВР президент взагалі не зможе нічого не зробити, навіть піти помити голову», — заявив Береза.

Депутат також підкреслив, що через абсурдність цього закону, за нього немає голосів.н цікавий тільки тим, хто хоче утримати владу в своїх руках. З точки зору демократичних інституцій він абсолютно не цікавий нікому», — підсумував нардеп.