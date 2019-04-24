У Запорізькій області бандити напали на сімейну пару

Сьогодні, близько 2:30 в одному із сіл Приморського району Запорізької області стався розбійний напад на подружжя.

Невідомі у камуфляжній формі та масках через незамкнені двері ввірвалися в будинок 54-річного чоловіка. Зловмисники зв’язали господаря та його 53-річну дружину і, з застосуванням фізичного насильства і погрожуючи зброєю, заволоділи грошима, золотими виробами, мобільними телефонами. Також з автомобіля господарів Toyota вкрали зброю, після чого зникли в невідомому напрямку.

Повідомляється, що постраждалого госпіталізували у лікарню.

В даний час проводяться слідчі та оперативно-розшукові дії. Вживаються заходи по встановленню та затриманню осіб, причетних до скоєння злочину. Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна.