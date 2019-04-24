Оформлення паспорта тепер буде коштувати дорожче

Кабінет міністрів схвалив підвищення вартості послуг по оформленню паспортів.

Ціни зростуть з 1 липня поточного року.

Отже, діяти наступні розцінки на послуги з оформлення документів:

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обмін паспорта (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта громадянина України вперше:

• Не пізніше ніж через 20 робочих днів – 126 гривень;

• Не пізніше ніж через 10 робочих днів – 252 гривні.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) і обмін закордонного паспорта:

• Не пізніше ніж через 20 робочих днів – 352 гривні;

• Не пізніше, ніж через 7 робочих днів – 704 гривні;

• Не пізніше ніж через 3 робочих днів – 704 гривні.

В середньому вартість послуг зросте на третину в порівнянні з нинішньою.