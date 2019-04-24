Складено рейтинг країн з самими великими золотими резервами в світі

В першу п’ятірку країн з найбільшим золотим запасом входять США, Німеччина, Італія, Франція та Росія.

Міжнародний валютний фонд і Всесвітня рада по золоту зібрали інформацію про золотий резерв країн на початок квітня 2019 року.

У 2018 році обсяг золота, яке закуповують центральні банки, виріс до найвищого рівня за останні 50 років, і ця тенденція зберігається. Видання склало топ-10 країн з найбільшим золотим запасом.

На першому місці знаходяться США. Офіційним запас золота – 8133,5 тонн. Частка золота в золотовалютних резервах країни – 74,9 відсотка. Золотий запас США майже в два рази більше, ніж загальні золоті резерви Німеччини та Італії.

Далі йде Німеччина (3369,7 тонн і 70,6 відсотка) В 2017 році їй вдалося повернути свої золоті запаси на мільярди доларів з Франції і США, з допомогою чого Центральний банк Німеччини намагається повернути довіру громадськості.

На третій позиції розташувалася Італія (2451,8 тонн і 66,9 відсотка). Щоправда, майбутнє золотого резерву знаходиться під питанням у зв’язку з зростанням популярності політичної партії Рух п’яти зірок, для якої характери популізм і євроскептицизм. Раніше Рим запропонував передати офіційне право власності на золоті запаси громадськості. На даний момент це право належить Банку Італії.

Четверте місце займає Франція (2436 тонн і 61,1 відсотка) У 2018 році Банк Франції розпочав працювати над поліпшенням стану своїх золотих резервів, що допоможе країні добитися нових успіхів у сфері міжнародної торгівлі.

Замикає п’ятірку Росія (2150,5 тонн і 19,1 відсотка). Тут уряд також купує золото, оскільки прагне зменшити залежність від американських активів, і за останні десять років збільшило запаси в чотири рази.

Далі йдуть Китай, Швейцарія, Японія, Нідерланди та Індія.