Замість грошей чисті папірці: на Полтавщині аферистки обманювали пенсіонерів

Замість грошей дві шахрайки з Черкащини загорнули чисті папірці. Махінацію вони провели під приводом обміну старих грошових купюр на нові.

Під час афер вони відволікали пенсіонерів розмовою, підкладали їм розрізані аркуші паперу. Поліцейські вилучили заготівки з папірцями. Самих аферисток заарештували, ними виявилися дві жінки 58 та 48 років. Їм інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою за ч. 2 ст. 190 КК України.

Жертвами аферисток стали не лише пенсіонери Великобагачанського району, але й жителі Зіньківщини і Пирятинщини.