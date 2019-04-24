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Замість грошей чисті папірці: на Полтавщині аферистки обманювали пенсіонерів

24.04.2019

Замість грошей дві шахрайки з Черкащини загорнули чисті папірці. Махінацію вони провели під приводом обміну старих грошових купюр на нові.

Під час афер вони відволікали пенсіонерів розмовою, підкладали їм розрізані аркуші паперу. Поліцейські вилучили заготівки з папірцями. Самих аферисток заарештували, ними виявилися дві жінки 58 та 48 років. Їм інкримінують шахрайство, вчинене за попередньою змовою за ч. 2 ст. 190 КК України.

Жертвами аферисток стали не лише пенсіонери Великобагачанського району, але й жителі Зіньківщини і Пирятинщини.

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