Вбивство Гандзюк: ймовірним виконавцям змінили підозру

Прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко заявив, що підозру ймовірним виконавцям вбивства активістки Катерини Гандзюк було змінено через те, що вони уклали угоду зі слідством.

Він зазначив, що п’ятеро підозрюваних звернулися із заявами до процесуального керівника щодо укладення угод про визнання винуватості.

Таким чином вони беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, надали правдиві повні покази, зокрема викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб.

За словами Андрія Лисенка, співучасникам злочину були змінені раніше повідомлені підозри за ч. 2 ст. 28 – вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою і ч. 2 ст. 121 КК – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, яке передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі.

Раніше їх підозрювали в умисному вбивстві за ч. 2 ст. 115, що передбачало позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.