Скандальний екс-голова Дніпропетровської облради знятий з розшуку, – ЗМІ

У прокуратурі Дніпропетровської області запевняють, що попри це слідство стосовно Євгена Удода ведеться

Про це повідомляє “Первый городской” з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області

За даними прокуратури, сторона захисту, яка представляє інтереси Євгена Удода, подала позов в один з криворізьких райсудів з вимогою, щоб його зняли з розшуку. Суд ухвалив відповідне рішення.

Прокуратура подала апеляцію на рішення суду першої інстанції. Однак апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без зміни.

“Попри те, що Євген Удод знятий з розшуку, слідство все одно триває, і він все ще підозрюється в скоєнні низки правопорушень”, – прокоментували в прокуратурі ситуацію.