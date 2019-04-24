Путін пояснив рішення видавати паспорти жителям «ЛДНР»

Президент Росії Володимир Путін заявив, що рішення про надання жителям Донбасу російського громадянства в спрощеному порядку носить гуманітарний характер, так як «не можна терпіти ситуацію, в якій вони опинилися».

За словами Путіна, Росія не має наміру створювати проблеми нової української влади.

«Але терпіти ситуацію, при якій люди, що проживають на території цих Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені яких би то не було цивільних прав, це вже переходить межі з точки зору прав людини. Вони не можуть нормально пересуватися, не можуть реалізувати самі елементарні свої потреби і реалізувати свої елементарні права. Це питання суто гуманітарного характеру», — заявив він.

Президент РФ також додав, що спрощувати процедуру видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу «необхідно акуратно».