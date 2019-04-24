У ГПУ назвали причину пом’якшення звинувачень фігурантам справи Гандзюк

У справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозри вірогідним виконавцям.

Генеральна прокуратура України змінила обвинувачення В’ячеславу Вишневському, Віктору Горбунову, Володимиру Васяновичу і Микиті Грабчуку з ч. 2 ст. 115 (передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення) на ч. 2 ст. 121 КК (передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років).

За інформацією видання, прокуратура також змінила підозра вірогідним організаторам вбивства Сергію Торбіну та Ігорю Павловському.

Прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко зазначив, що підозра було змінено у зв’язку з дачею викривальних показань. Зокрема, підозрювані повністю визнали вчинення інкримінованих злочинів, а також дали свідчення про їх вчинення.