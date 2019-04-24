Починається наступ: Геращенко зв’язала видачу паспортів жителям “ЛДНР” зі зміною влади

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що указ президента РФ про спрощення видачі російського громадянства жителям ОРДЛО є спробою легітимізації псевдореспублик, що грубо порушує мінські домовленості.

«За українським законом подвійне громадянство заборонене, і своїм навмисним, грубим рішенням Путін демонструє, що він не вважає окуповані території частиною суверенної України. Чому Путін зробив це саме зараз? Ми попереджали: він чекає ослаблення української влади. Він завжди користується моментами невизначеності і перехідного періоду, щоб вставити ще один ніж у спину України», — написала Геращенко в Facebook.

Вона закликала відреагувати на відповідне рішення Кремля міжнародних партнерів, а також засудити дії Москви з боку нормандського формату.

«Це рішення вимагає посилення санкцій проти РФ, яка не робить жодного кроку для вирішення війни в Донбасі, навпаки, заморожує цей конфлікт, щоб він надовго був раною на тілі України», — підкреслила віце-спікер.

Вона додала, що в середу, 24 квітня, у Мінську проходить засідання ТКГ і робочих груп, в ході якого представники України жорстко засудили дії Росії щодо спрощення видачі паспортів РФ жителям окупованих територій Донбасу.