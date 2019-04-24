Нардепи своїм малороссийством роблять Україну слабкою — Ніцой

«Прийміть закон про мову», — вимагають вчені, художники, музиканти та письменники. «Прийміть закон про мову», — потужно закликає український сегмент Facebook.

Вже у четвер, 25 квітня, законодавці можуть почути або проігнорувати цей заклик. У цей день Верховна Рада буде розглядати законопроект 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Попередня спроба утвердити статус української мови зірвалася з-за божевільного кількості поправок до тексту законопроекту, поданих народними депутатами. Чинний президент Петро Порошенко вже запевнив, що невідкладно підпише закон, як тільки парламент за нього проголосує. Втім, окремі депутати з провладної більшості вже говорять про підготовлювані спробах зірвати її прийняття.

Буде закон нарешті прийнятий? Чи він стане дійсно надійним фактором захисту державної мови? На чому ґрунтується твердження, що окремі положення запропонованого законопроекту порушують Конституцію України? Про це OBOZREVATEL поговорив з відомою письменницею Ларисою Ніцой, яка послідовно виступає за посилення захисту української мови в нашій державі.

— Ларисо, у четвер Верховна Рада має розглянути нарешті законопроект 5670-д. Але, приміром, народний депутат Іван Винник вже заявив про спроби окремих політичних сил зірвати голосування. Не побоюєтеся, що даний законопроект не буде прийнятий?

— Навпаки: я вірю в те, що він буде прийнятий. Більш того, ким може бути зірвано голосування за цей законопроект? «Опоблоком»? Та скільки їх там? Якщо чесно, мене ці страшилки не діють. Вони на якихось лохів розраховані.

— Тим не менш ретранслюють ці побоювання депутати від провладної більшості. Якщо загрози немає – для чого це робити?

— Мені здається, що їм треба просто собі якусь вагу додати. Що ось – вони героїчно захищали мову, грудьми ставали на захист України. Хай заплачуть ще, заспівають гімн, одягнуть вишиванки.

Якщо депутати — самогубці і не хочуть знову потрапити восени у Верховну Раду, то вони цей законопроект не приймуть. Але, здається мені, на самогубців вони не схожі.

— Після попередньої спроби розгляду законопроекту 5670-д було внесено понад 2000 поправок…

— Так. 2082.

— Дуже вони його змінили?

— Ні. Немає там змін. Я переглянула весь законопроект — і так і не зрозуміла, в чому він змінився. Його зміст залишився незмінним.

Мені, наприклад, не подобалася стаття про поліції і те, якою мовою вона буде з нами розмовляти. Там говориться, що органи правопорядку з особами, які не розуміють української мови, можуть розмовляти на інших мовах. Начебто цілком демократично звучить ця стаття.

Але давайте копнемо глибше. Особи, які не розуміють української мови — це хто? Мені кажуть: іноземці. Приймається. Далі? А далі —пауза. Тому що це — іноземці. І все. Так давайте в законі так і напишемо – з іноземцями, які не розуміють української мови, поліція буде розмовляти на зрозумілій для них мові. Чому «особи»?

— І чому, на вашу думку?

— Тому що це – лазівка. Для сепаров, для українофобів, які будуть заявляти поліції, що вони «не розуміють».

Я запитую у законодавців: для чого ви залишаєте цю лазівку? Мені починають розповідати: а як поліція буде перевіряти, іноземець це чи ні? Це що — усі паспорти повинні пред’являти?.. Словом, починають нести таку пургу.

По-перше, якщо людина скаже «Я іноземець» — ми йому повіримо. По-друге, дійсно можна перевірити документи. По-третє, їх видно. По-четверте, ми ж норму задаємо: тільки іноземці, в інших випадках — до побачення!

Але в цьому законопроекті ми залишаємо цю лазівку. Більше того, ми програмуємо нашу країну, нашу державну політику на якісь особи, які чомусь не знають української мови. Що це таке? Як це можливо, якщо у нас у всіх школах українська мова вивчається?

— І це — не єдина така лазівка, як я розумію?

— Ні, не єдина. Їх там дуже багато. Я виступала і дуже критикувала цей законопроект, зокрема, за те, що в ньому цих лазівок набагато більше, ніж у попередніх проектах, які розглядалися. І зараз ці лазівки не прикриті, вони залишилися.

— Чому ж тоді ви, багато інших представників української інтелігенції його підтримуєте?

— В силу того, що нам розвели таку істерію на тлі Зеленського, що ось він прийде та зверне всі процеси українізації, що почнеться повернення в Росію – відповідно, вся інтелігенція цим перелякана. Вона налаштована проти нового президента, проти його політики. І чіпляється вже за цей законопроект як за соломинку, що треба його прийняти, щоб Зеленський не зміг зробити відкат назад, до російським цінностям.

Ну, подивимося, наскільки він насправді страшним виявиться, той Зеленський.

— В інтерв’ю РБК Зеленський заявляв, що закон про мову він підпише лише після глибокого вивчення» і після «консультацій з народом».

Тобто — ніколи. Тому краще вже його прийняти, а там – хай що хоче, те й робить. Я сподіваюся, що законопроект 5670-д у четвер приймуть, Порошенко його ще встигне підписати.

Але у мене знову ж таки питання до наших дуже патріотичним вишиваним гимнопоющим політикам: а як же так вийшло, що вони дотягли цей законопроект до останньої секунди каденції Порошенко? Що вони все робили 5 років? Патріоти ви наші!

— Хороше питання. Деякі нардепи вже почали висловлювати припущення, що взагалі цей законопроект можуть перенести на осінь – щоб мовну тему можна було використовувати у виборчих кампаніях і далі.

— Ясно. Тоді Зеленський його не підпише. І тоді народні депутати не потрапляють восени у Верховну Раду. Тому що народ України їм цього не пробачить.

— Що б ви змінили в пропонованому законопроекті — найголовніше?

— Статтю про освіту. Тому що саме головне там – освіта. І неконституційну норму цей законопроект містить саме в статті про освіту. Неконституційні положення там є і в статті про телебачення, у багатьох інших. Але моя найбільша біль — саме освіта. Адже мова йде про те, як ми будемо виховувати майбутніх громадян.

У чому неконституційність? Справа в тому, що суперечки точаться навколо статті 10 Конституції України, де йдеться про те, що таке державна мова і де він повинен застосовуватися. А також навколо статті 53 Конституції, яка, до речі, і каже про освіту українською мовою.

Так от, ще в 1999-му Конституційний суд України пояснив ці статті, пояснив, як їх слід розуміти. І особливість Конституції полягає в тому, що якщо КСУ пояснив так – ніхто не має права пояснювати інакше. Ні міністри, ні президент, ні звичайні громадяни. Ніхто.

Конституційний суд пояснив 10 і 53 статтю одним рішенням, яким сказав, що, по-перше, українська мова є обов’язковим засобом спілкування в усіх сферах суспільного життя. А по-друге — мова меншин може використовуватися тільки — увага! — органами місцевої влади для виконання ними своїх повноважень. Тобто, якщо десь у міськрада прийде людина-представник національної меншини і почне з чиновниками говорити на своїй мові – ті повинні цій людині пояснювати, що треба, навіть мовою меншини.

Але мова йде виключно про органи місцевої влади. А у нас мова меншин куди заведений? На центральні телеканали. Це органи місцевої влади? Немає. У нас мова меншин заведений в загальнонаціональні друковані ЗМІ. Це органи місцевої влади? Немає. У нас мова меншин заведений на загальнонаціональний рівень — тоді як у рішенні КСУ чітко сказано: це стосується тільки місцевої влади. І то — тільки влади.

Ось у чому неконституційність.

Друге порушення Конституції стосується навчання. КСУ сказав, що процес навчання може проходити виключно українською мовою. Мова меншин може вивчатися. А у пропонованому законі ми маємо «навчання (!) мовою меншин». Це неконституційна формулювання, що суперечить рішенню Конституційного суду. І коли мені опоненти кажуть, що в Конституції є навчання на мовах меншин – я відправляю їх почитати рішення КСУ, яке все пояснює. І ніхто не має права тлумачити цю статтю інакше. Тому що це – перевищення повноважень. І зараз рішення КСУ від 1999 року потоптане, розтоптана, про нього витерли ноги. А закон 5670-д завели порушення, аж ніяк некоррелирующие з цим рішенням.

І я боюся, що цей законопроект після прийняття будуть оскаржувати в Конституційному суді. Я вважаю, що депутати зробили велику помилку. Тому що його дійсно можна оскаржити. Більш того, якщо б я була впевнена в тому, що наступна Верховна Рада буде сильніше, ніж ця, де зібралися суцільні малороси – я б сама його оскаржив. Щоб потім прийняти більш сильний, найкращий законопроект.

Однак я змушена мовчати. Тому що не впевнена, що наступний парламент прийме кращий законопроект — він прийме гірше. Або не прийме ніякого.

— Свого часу ми так раділи, що ввели квоти на телебаченні. Але якщо все так, як ви говорите – значить, ми раділи порушення Конституції?

— Так. Ці квоти – це порушення Конституції. Вони повинні бути для ЗМІ місцевого рівня. Якщо, скажімо, якийсь орган місцевого самоврядування реєструє свою газетку для пояснення власних повноважень і інформування про те, що зроблено – ось для неї треба запроваджувати квоти. Тому що вона не може бути на 100% мовою меншини.

Так зробили, наприклад, у Польщі. У них в законі прописані квоти для місцевого рівня – для газет, радіостанцій і т. д.: мовлення мовами меншин не може перевищувати 40%. Все інше – державною мовою. Уявляєте собі?

— Тобто квотується вживання мов меншин, а не державного?

— Так. Але тільки на місцевому рівні. По суті, у нас те ж можна зробити. Але у нас є таке порушення. До речі, цікавий момент. Всі рішення Конституційного суду у нашій країні виконуються. Все, крім цього єдиного. Всі рішення КСУ захищені Кримінальним кодексом України. Там є стаття 382, де чітко написано: невиконання рішень суду, рішень Конституційного суду загрожує громадянам штрафом – там десь до 500 мінімумів, словом, величезна сума. А якщо це посадові особи – керівники, державні службовці – їм взагалі «світить» від 3 до 8 років!

Тому всі рішення КСУ в Україні виконуються. Крім цього, яке ніхто в упор не бачить. Ні генеральний прокурор, ні президент – гарант Конституції і, відповідно, гарант виконання рішень Конституційного суду.

— Чим ви пояснюєте таку вибіркову сліпоту?

— Малороссийством. Вони всі — малороси. Вони всі не бачать шкоди, яке виникне в майбутньому.

Коли князь Костянтин Острозький теж поплатився за свою недалекоглядність. Цей князь був справжнім державником. Він міцно тримав наші кордони. Умів добре вести бої. Захищав свою землю. Острозький – це славна сторінка нашої історії. Він був дуже освіченою людиною, знав багато мов. І мав лише один недолік: не надавав значення української мови. Простіше кажучи, Костянтин Острозький був «яка різниця». І ця його риса далася взнаки нам через багато сотень років.

— Як саме?

— Саме Костянтин Острозький поселив тут у нас Івана Федорова, «першодрукаря землі руської», як пишуть про нього в енциклопедіях. Федоров змушений був тікати з Москви, там за ним ганялися місцеві церковники, так як він придумав, як друкувати книги, за що його звинуватили в чаклунстві.

А у нас друкарство тоді вже було. Це не була якась дивина. Більше того: в той час у вищих колах гостро обговорювалося питання друку Біблії, а не на церковнослов’янській, а українською мовою – те, на якому спілкувалися люди вдома, на вулицях, у школах. Існували на той момент Біблії були надруковані церковнослов’янською.

І от, знаючи про це дефіциті, про цих розмовах, про цю моді, Острозький кличе до себе Федорова – і каже: у мене ж є друкарня, давай надрукуємо цю Біблію — народ просить. Але Федоров, який втік з Москви — він якою мовою розмовляв? Савік Шустер, який до нас приїхав працювати — якою мовою розмовляє? На своєму, російською. Кисельов, до нас приїхав — якою мовою говорить? На своєму, російською…

Те ж сталося тоді з Іваном Федоровим. Він оселився тут, але не збирався вчити українську, тому надрукував Біблію не на нашій мові (він його не знав), а на своєму. Російська імперія перманентно, у всі часи свого існування, знищувала всі українські книги. А Біблія залишилася.

Пройшли століття — і нам сьогодні гукнулося це «яка різниця» Костянтина Острозького. І та Біблія Федорова. Тепер нам москвини кажуть: української мови не було, подивіться — навіть ваша Біблія російською мовою написана. Розумієте?

І я проводжу паралель з сьогоднішніми депутатами, які своїм малороссийством гальмують розвиток України. Ми ще выгребем в майбутньому їх нерішучість. Нам вже відгукується їх безхребетність. Їх бажання всім догодити призвело до того, що і в законопроекті 5670-д ми угождаем всім. Хоча повинні були б догодити передусім української мови. Така наша слабка захист свого — дуже шкодить нам. Шкодить Україні, культурі. Це послаблює нас. Ми могли б їхати вже зі швидкістю BMW, але досі тягнемося, як «Запорожець». Інші країни йдуть вперед семимильними кроками – а ми далі дырчиком своїм… І це проблема.

— Сумно. Сподіваюся, депутати нарешті приймуть хоч такий законопроект, нехай і з недоліками.

— Психологія «дайте хоч щось» — це погана психологія. Завідомо програшна. Програшна. Ми повинні відразу ставити високу планку!

Я вважаю, що така наша психологія — це ще й освітня проблема. Ми не вчимо наших дітей у школах досягати своєї мети. Я взагалі не знаю, для чого нам у школах психологи. Вони проїдають дарма свій хліб. Вони не розповідають дітям, що таке конфлікти і як їх уникати або як з них виходити, як заводити друзів. Саме психологи повинні вчити, як ставити мету і йти до неї. Я тільки в кількох приватних школах бачила, що психологи — на своєму місці.

Це вони повинні вчити, що мету перед собою потрібно ставити максимальну. І навіть якщо ти досягнеш плінтуса цієї максимальної мети – цей плінтус буде вище, ніж плінтус нижчою мети. Це елементарна психологія. Але наш народ до цього не привчений. Ми говоримо: «Та хоч що-небудь». Ми згодні на цю милостиню.

— Але ви ж погоджуєтесь з тим, що при нинішніх розкладах цей законопроект — єдиний дійсно реальний шанс для української мови.

— Але я не кажу «що-небудь». Я кажу: ми приймаємо цей законопроект, щоб його поліпшити. Я розумію, що він слабкий. Але ми беремо його для того, щоб восени з новим скликанням ВРУ підправити. Зводимо цю стіну, пам’ятаючи, що восени її треба буде шпаклювати. Готуйтеся!