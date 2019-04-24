Україна скликає засідання Ради Безпеки ООН через видачу російських паспортів в ЛДНР

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв’язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство жителів непідконтрольної частини Донбасу. Про це повідомив постійний представник України при Організації Володимир Єльченко, розповідає Zrada.today.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, що спрощує отримання російського громадянства для жителів так званих “ДНР” і “ЛНР”. Документ опублікований на сайті Кремля. Згідно з указом, заяву про отримання російського громадянства, подане жителями невизнаних республік, має розглядатися протягом трьох місяців з моменту подачі.