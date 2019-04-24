У Саудівській Аравії стратили 37 осіб, засуджених за тероризм

У Саудівській Аравії привели у виконання смертний вирок стосовно 37 громадян країни, які раніше визнали винними в тероризмі.

“Смертна кара була застосована… до ряду винних у прийнятті екстремістських ідеологій терористів та формуванні терористичних осередків для корупції та порушення безпеки, а також для поширення хаосу і розпалювання міжрелігійної ворожнечі”, – передає агентство.

Згідно з інформацією видання, страти пройшли у вівторок, 23 квітня, в ряді міст королівства. Страчених звинувачували в прихильності до екстремістської ідеології, створення терористичних осередків і розпалюванні релігійної ворожнечі.