Порошенко засудив видачу російських паспортів на окупованій території. ВІДЕО

Чинний президент України Петро Порошенко виступив з офіційний зверненням стосовно видачі російських паспортів на території ОРЛО. На думку гаранта, такі дії є фактом відкритої агресії сусіда. Такі вчинки мають на меті легалізувати окупацію Донбасу та порушити домовленості про перемир’я. Він закликав Європу ввести нові санкції для Росії у зв’язку з новим указом Путіна, розповідає видання Zrada.today.

“Мова йде фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні. Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні і злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій” – розповів Петро Порошенко.