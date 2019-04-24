Кім Чен Ин дав перше інтерв’ю в Росії

Журналіст вигукнув питання на корейській мові.



Глава КНДР Кім Чен Ун в середу, 24 квітня, вперше дав інтерв’ю російському журналісту – кореспонденту Павлу Зарубіну після того, як той поставив питання на корейській мові.

Кім Чен Ин, який сьогодні приїхав в Росію на своєму бронепоїзді, в бесіді з журналістом висловив надію на плідну співпрацю двох країн.

“Сподіваюся, що цей візит буде успішним і корисним, і що в ході переговорів з шановним президентом Путіним я зможу конкретно обговорити питання щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові і розвитку наших двосторонніх відносин”, – заявив Кім Чен Ин.

Зарубін переконаний, що зміг привернути увагу глави республіки питанням на корейській мові.

“Не можу сказати, що з боку служби безпеки Північної Кореї були якісь божевільні заходи, всього чотири-п’ять охоронців перебували поруч з Кім Чен Ином”, – поділився враженнями він.

Зарубін також розповів, що глава КНДР справив на нього враження веселої людини: під час їх бесіди Кім Чен Ин багато сміявся і жартував.