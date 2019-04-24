Стародавні скульптори вміли притягувати блискавку

Люди, що жили дві тисячі років тому на березі Тихого океану, на території сучасної Гватемали, спорудили масивні скульптури людських фігур з намагніченими лобами, щоками і пупками. Вчені намагалися пояснити, як і навіщо вони це робили.

Геофізик з Гарвардського університету Роджер Фу і його колеги вважають, що валуни, з яких згодом було вирізьблено округлі фігури, були, швидше за все, намагнічені ударами блискавок. Цілком ймовірно, що ремісники спеціально клали природно намагнічені шматки заліза поряд з багатими залізом базальтовими брилами, щоб спровокувати попадання розряду в потрібну ділянку.

Пузаті фігурки представляли мертвих, але в той же час оспівували предків високопоставлених сімей, вважає історик Джулія Гернсі з Техаського університету в Остіні. На її думку, в швидкозростаючих громадах вважали, що через скульптури, отталкивавшие намагнічені об’єкти, проявляли свою присутність і влада померлі родичі. Результати Фу також показують, що мезоамериканцы приписували певних частин тіла — наприклад, особам і животи — особливі сили.

Дослідники вивчили 11 пузатих скульптур — шість голів і п’ять животів, — які сьогодні виставлені на огляд в Гватемалі. У місцях мезоамериканських розкопок, розташованих від Центральної Мексики і в більшій частині Центральної Америки, було знайдено як мінімум 127 скульптур.

Ручні датчики підтвердили доповідь 1997 року, в якому стверджувалося, що магнітні сигнали з’являлися над правим скронею і щокою колосальних голів з Монте-Альто. Датчики також зареєстрували магнетизм поблизу пупков чотирьох скульптур тел. Потім переносний магнітний датчик високого дозволу точно позначив магнітні поля скульптур двох голів і двох тел.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Асуані знайшли осколки гігантської статуї Рамзеса II.

За матеріалами Naked-science

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