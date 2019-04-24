Повінь – зміна системи

Menu
Close

Апаршин: В 2014 році ВСУ могли відбити агресію РФ, можу це довести

24.04.2019

2014 році, незважаючи на наявні проблеми, ВСУ були готові до відбиття російської агресії.

Стверджуючи протилежне, чинна влада або свідомо вводить в оману громадськість, або користується інформацією недобросовісних радників. Про це радник обраного президентом України Володимира Зеленського з питань безпеки Іван Апаршин розповів в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, він бачив багатьох прем’єр-міністрів (Юлію Тимошенко, Миколи Азарова, Арсенія Яценюка) і може професійно оцінювати їх діяльність.

«Деякі з них дуже класно говорили, а деякі мало говорили, але більше робили. А деякі, коли прийшли в 2014 році, це ж була нова влада, вони ж прийшли прямо з Майдану, а вже почалася війна з РФ. І коли приходить новий уряд, і вони першим своїм рішенням скорочують моє мобілізаційний підрозділ, яке займалося мобілізаційними планами держави, то знаєте я тоді ставлю запитання: ви ж демократична новий уряд, чому ви це робите?», — говорить він.

За його словами, у сфері безпеки і оборони Тимошенко брала абсолютно нормальні рішення і першим заступником, віце-прем’єром у неї був Олександр Турчинов. У його сфері діяльності входили питання безпеки і оборони. Більш того, він був головою урядового комітету, а всі відповідні питання через комітет. І якщо комітет не рекомендує прийняття того чи іншого рішення, питання взагалі не виноситься на засідання.

«Чому ж сьогодні пан Турчинов вже, будучи секретарем Ради безпеки і оборони, каже, що ВСУ і взагалі система оборони України в 2014 році були не готова для прийняття рішень або протидій російської агресії? Мене це дивує найбільше», — запитує Апаршин.

Він стверджує, що готовий довести Турчинову зворотне, оскільки після своєї відставки продовжував отримувати всі ті документи.

Читайте також:   У центрі Києва зіткнулися Opel і Subaru, один автомобіль перекинувся

«У 2014 році, я можу зараз по пам’яті сказати, збройні сили були готові до захисту території. Були обмежено готові деякі фрагменти, були не готові деякі фрагменти. Слухайте, а чому сьогодні начальник Генерального штабу Муженко, він же 5 років вже там, він же в той час був заступником начальника Генерального штабу, минуло 5 років. Пан Муженко в інтерв’ю вже каже: «ЗСУ в період агресії Криму були готові до захисту Криму». 5 років пройшло, змінилася ситуація? Я пам’ятаю ті цифри, я пам’ятаю чітко, ті цифри були по лінії Генерального штабу. Ми мали інформацію по кожному підрозділу. По системі забезпечення, системи пунктів управління, про її готовність. Я сьогодні готовий довести, що у нас було дуже мало часу для прийняття відповідних рішень. Якби мені сьогодні дали можливість, то перше питання, яке я задав в той час верховному головнокомандувачу: «Скажіть будь ласка, коли вам доповіли, що ситуація настільки погана, ви підписали директиву? Ви віддали директиву ВСУ? Ви ж верховний головнокомандувач. Ви ж, як президент приймаєте рішення у вигляді указів і розпоряджень. А як верховний головнокомандувач — у вигляді директив і наказів. Покажіть мені хоча б один наказ, який ви віддали у той час військовим? Покажіть мені його, я хочу побачити його. А далі покажіть мені, як на цю директиву або наказ відреагували війська і сили?» Я хочу все це побачити», — додав він.

Радник Зеленського вважає, що, якщо людина при владі не дуже глибоко розбирається в системі безпеки і оборони, у процедурах прийняття рішень, процедури доведення рішень, то повинні бути люди, здатні ці питання системно контролювати і своєчасно інформувати президента України про те, які рішення необхідно прийняти. І люди ці люди повинні бути незалежними, не перебувати в системі Міністерства оборони. Вони не повинні бути від РНБО.

Читайте також:   Медики розповіли, який фрукт краще не брати в рот: руйнує серце і мозок

Апаршин не приховує, що в сформованих обставинах готовий зайняти посаду міністра оборони.

«Я готовий. Не тому що я такий розумний. Просто я пройшов той шлях, який дає мені підстави говорити, що я на сьогоднішній день чітко розумію, як функціонує Міністерство оборони», — резюмував Іван Апаршин.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *