Апаршин: В 2014 році ВСУ могли відбити агресію РФ, можу це довести

2014 році, незважаючи на наявні проблеми, ВСУ були готові до відбиття російської агресії.

Стверджуючи протилежне, чинна влада або свідомо вводить в оману громадськість, або користується інформацією недобросовісних радників. Про це радник обраного президентом України Володимира Зеленського з питань безпеки Іван Апаршин розповів в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, він бачив багатьох прем’єр-міністрів (Юлію Тимошенко, Миколи Азарова, Арсенія Яценюка) і може професійно оцінювати їх діяльність.

«Деякі з них дуже класно говорили, а деякі мало говорили, але більше робили. А деякі, коли прийшли в 2014 році, це ж була нова влада, вони ж прийшли прямо з Майдану, а вже почалася війна з РФ. І коли приходить новий уряд, і вони першим своїм рішенням скорочують моє мобілізаційний підрозділ, яке займалося мобілізаційними планами держави, то знаєте я тоді ставлю запитання: ви ж демократична новий уряд, чому ви це робите?», — говорить він.

За його словами, у сфері безпеки і оборони Тимошенко брала абсолютно нормальні рішення і першим заступником, віце-прем’єром у неї був Олександр Турчинов. У його сфері діяльності входили питання безпеки і оборони. Більш того, він був головою урядового комітету, а всі відповідні питання через комітет. І якщо комітет не рекомендує прийняття того чи іншого рішення, питання взагалі не виноситься на засідання.

«Чому ж сьогодні пан Турчинов вже, будучи секретарем Ради безпеки і оборони, каже, що ВСУ і взагалі система оборони України в 2014 році були не готова для прийняття рішень або протидій російської агресії? Мене це дивує найбільше», — запитує Апаршин.

Він стверджує, що готовий довести Турчинову зворотне, оскільки після своєї відставки продовжував отримувати всі ті документи.

«У 2014 році, я можу зараз по пам’яті сказати, збройні сили були готові до захисту території. Були обмежено готові деякі фрагменти, були не готові деякі фрагменти. Слухайте, а чому сьогодні начальник Генерального штабу Муженко, він же 5 років вже там, він же в той час був заступником начальника Генерального штабу, минуло 5 років. Пан Муженко в інтерв’ю вже каже: «ЗСУ в період агресії Криму були готові до захисту Криму». 5 років пройшло, змінилася ситуація? Я пам’ятаю ті цифри, я пам’ятаю чітко, ті цифри були по лінії Генерального штабу. Ми мали інформацію по кожному підрозділу. По системі забезпечення, системи пунктів управління, про її готовність. Я сьогодні готовий довести, що у нас було дуже мало часу для прийняття відповідних рішень. Якби мені сьогодні дали можливість, то перше питання, яке я задав в той час верховному головнокомандувачу: «Скажіть будь ласка, коли вам доповіли, що ситуація настільки погана, ви підписали директиву? Ви віддали директиву ВСУ? Ви ж верховний головнокомандувач. Ви ж, як президент приймаєте рішення у вигляді указів і розпоряджень. А як верховний головнокомандувач — у вигляді директив і наказів. Покажіть мені хоча б один наказ, який ви віддали у той час військовим? Покажіть мені його, я хочу побачити його. А далі покажіть мені, як на цю директиву або наказ відреагували війська і сили?» Я хочу все це побачити», — додав він.

Радник Зеленського вважає, що, якщо людина при владі не дуже глибоко розбирається в системі безпеки і оборони, у процедурах прийняття рішень, процедури доведення рішень, то повинні бути люди, здатні ці питання системно контролювати і своєчасно інформувати президента України про те, які рішення необхідно прийняти. І люди ці люди повинні бути незалежними, не перебувати в системі Міністерства оборони. Вони не повинні бути від РНБО.

Апаршин не приховує, що в сформованих обставинах готовий зайняти посаду міністра оборони.

«Я готовий. Не тому що я такий розумний. Просто я пройшов той шлях, який дає мені підстави говорити, що я на сьогоднішній день чітко розумію, як функціонує Міністерство оборони», — резюмував Іван Апаршин.