Трамп готовий працювати з адміністрацією Зеленського — віце-президент США

Президент США Дональд Трамп чекає роботи з адміністрацією президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив віце-президент США Майк Пенс.

За його словами, президент Америки чекає співпраці з метою підтримати Україну.

Віце-президент зазначив, що в ході розмови він привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

«Президент і я очікуємо спільної роботи з його Адміністрацією для підтримки сильної, демократичної та процвітаючої України», — заявив Майк Пенс.

Раніше Дональд Трамп дзвонив Володимиру Зеленському, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах, а також повідомити про підтримку України в майбутньому.

Крім того, новообраного главу держави привітали і посольство США.