Донбасу напророкували абхазький сценарій: що це значить

Рішення президента РФ Володимира Путіна про видачу російських паспортів у «Л/ДНР» породило розмови про абхазькому сценарії для Донбасу.

Що це значить – розбирався OBOZREVATEL.

У 1994 році В Москві були підписані мирні угоди між Грузією і самопроголошеної Абхазією. Після чого в Абхазії почала працювати миротворча місія ООН, яка була розташована на лінії розмежування — у Верхньому Кодоре і Гальському секторі.

З 2000 року РФ стала активно пропонувати жителям Абхазії своє громадянство і видавати закордонні російські паспорти. За деякими оцінками, вже до 2006 року такі паспорти отримали більше 80 % жителів.

27 квітня 2008 року Рада безпеки ООН приймає рішення про територіальну цілісність і суверенітет Грузії, що заперечуються факт існування «незалежних» Абхазії і Південної Осетії. А в серпні Росія з території Південної Осетії і Абхазії вторглася в Грузію.

Після цього президент самопроголошеної Абхазії поставив ультиматум місії ООН. Зокрема, що він не може гарантувати їм безпеку. 26 серпня в односторонньому порядку Росія визнала ці дві псевдореспублики.

Грузинська сторона назвала це рішення незаконним і порушує основоположні норми та принципи міжнародного права і численні резолюції Ради Безпеки ООН. Крім цього, Тбілісі охарактеризувало дії Росії як спробу легалізувати «використання насильства, прямої військової агресії та етнічних чисток в цілях зміни кордонів сусідніх держав».

У відповідь на гостру міжнародну критику і підтримку територіальної цілісності Грузії Росія заявила, що будь повернення до status quo ante більше не представляється можливим у світлі «геноциду», який нібито мав місце в Південній Осетії.

28 серпня парламент Грузії одноголосно прийняв резолюцію, в якій Абхазія і Південна Осетія були названі територіями, окупованими Російською Федерацією, а російські миротворці — окупаційними силами.

З числа країн-членів ООН незалежність Абхазії визнають лише Росія, Нікарагуа і Венесуела, а також два карликових острівних держави Науру і Вануату.

Зараз більшість населення Абхазії має російські паспорти. «Республіка» вкрай залежна від дотацій РФ. Москва щорічно виділяє мільярди рублів на розвиток Абхазії, яка не має своєї валюти і користується російським рублем.

Бюджет Абхазії з 2009 року залежить від російської допомоги більш ніж на 50%. Гроші з бюджету РФ виділяються за двома статтями: «соціально-економічний розвиток» та «бюджетні інвестиції».