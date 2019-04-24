У Кабміні нагадали про умови перепризначення субсидій

У Мінсоцполітики провели семінар за участю фахівців Світового банку.

У одержувачів субсидій не повинно бути заборгованості за житлово-комунальні послуги (ЖКП) за станом на травень 2019 року, коли буде відбуватися їх перепризначення на наступний рік.

Про це заявив генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко в ході семінару для ЗМІ, в якому брали участь фахівці Світового банку, повідомляє 24 квітня прес-служба Мінсоцполітики.

За його словами, якщо субсидиант має заборгованість понад одного місяця на суму від 340 грн, субсидія на наступний період не призначається до вирішення питання з цим боргом.

“Після того, як громадянин погасить заборгованість або укладе договір про її реструктуризацію, субсидія буде перепризначена. При цьому той, хто допускав прострочення оплати, маючи на руках кошти, отримані в рамках монетизації субсидії, буде надалі отримувати цей вид допомоги вже в безготівковій формі”, – нагадав Музиченко.

Він також додав, що близько 75% одержувачів субсидії готівкою сплатили рахунки за комунальні послуги вчасно.