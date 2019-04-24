Кілер, спійманий біля будинку Зеленського, вийшов під заставу, але знову потрапив за ґрати

Організатора замаху на львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха (Вова Морда) суд випустив під заставу, але поліція повторно затримала його за підозрою у скоєнні інших тяжких злочинів.

Перший заступник голови Нацполиции В’ячеслав Аброськін висловив сподівання, що органи прокуратури підтримають підозри й звинувачення стосовно затриманого зловмисника.

«Зараз ми направили в прокуратуру всю доказову базу, документовану у відповідності з чинним законодавством. Сподіваємося, прокуратура прийме законне рішення і ізолює особливо небезпечного злочинця від суспільства», — сказав начальник кримінальної поліції.

Аброськін звертає увагу на те, що суд відпустив під заставу саме співорганізатора замаху на вбивство, який готував цей злочин протягом декількох місяців.

«Планувалося вбивство з застосуванням кулемети калібру 12,7, з якого жертву повинні були розстріляти на відкритій місцевості. Дальність пострілу з такої зброї становить 3,5 кілометра, що могло призвести до численних інших жертв серед випадкових людей», — сказав Аброськін.

Затримані: 38-річний раніше судимий львів’янин Сергій Цвень, відомий у кримінальних колах на прізвисько «Цвік», 45-річний Володимир Білик, офіційно проживає в Житомирській області, але є уродженцем Львівщини та 41-річний львів’янин Андрій Солтис. Під заставу випустили Андрія Солтиса.