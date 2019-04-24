«Російська мова — наш»: у Раді анонсували відповідь Путіну на паспорти

Після указу Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу в українському парламенті запропонували позбавити РФ монополії на російську мову.

Таку пропозицію озвучив народний депутат України Мустафа Найєм.

«Найбільше дратує ось цей феєричний марення про російськомовних, яким вони себе виправдовують. «Отримавши паспорти люди будуть відчувати себе більш захищеними», — говорить Владислав Сурков. От цікаво, від кого ви захищаєте російськомовних?! Там немає української влади. Там всім керують ваші друзі. Там ходить рубль. Весь документообіг російською. А в окопах радісно бігає Захар Прилєпін. Кого і від кого ви захищаєте?!», — обурився Найєм.

Він нагадав, що сам є російськомовним українцем.

«У мене є мій єдиний державний мова — українська. І мені, як і мільйонам інших російськомовних українців, не потрібна захист Владислава Суркова, Володимира Путіна та інших нащадків нашого київського князя Юрія Долгорукого. Точно так само як англійська мова не належить Великобританії, Французький — Франції, а Іспанський — виключно іспанцям, так і російська мова не є власністю Російської Федерації», — упевнений український парламентарій.

Він зазначив, що Україна повинна стати тією країною, яка позбавить Кремль монополії на російську мову і одноосібне право захищати російськомовних.

«Давно готую і найближчим часом запропоную своє бачення ситуації на окупованих територіях. Не знаю, які ідеї обговорюються з цього приводу в штабі новообраного президента і обговорюються в принципі. Але я готовий запропонувати свій план і працювати з будь-якою адміністрацією, яка визнає його ефективним для реалізації. Щодо російської мови я серйозно. Що за чортове гуманітарне кріпосне право? Російська мова, в тому числі й наш. І мова не про другу державну, яким, на моє глибоке переконання, повинен бути англійська; йдеться про те, щоб по-російськи з нашими людьми, взятими в заручники Росією, зверталася не лише держава-терорист», — додав Найєм.