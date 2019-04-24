Схема радикала Риболовлі: як перекинути мільйони не сплативши податки

В Реєстрі судових рішень України можна відшукати масу цікаво. І часто, завдяки такій публічності судових органів влади, вдається розкрити цілі схеми з мінімізації податків та ведення фіктивного підприємництва.

Якраз такі факти і вдалося відшукати нашим журналістам щодо снекового бізнесу народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки.

Він і його сім’я сколотили свої статки завдяки снекової корпорації «Сі.Груп». Це насіння «Семки», фісташки «Мачо», горішки «Козацька слава» та ін Однак ведення нечесного бізнесу, офшорні махінації і постійний відхід від податків увінчався для Рибалок цілим букетом кримінальних справ та розслідувань щодо їх компаній.

Рахунки цих компаній не раз були заарештовані, а на підприємствах пройшли десятки обшуків.

З метою «очистити» бізнес від сталого кримінального нальоту, українські підприємці часто вдаються до повного ребрендингу, а також до того, що «вбивають» старі юридичні особи, створюючи натомість нові – з новими засновниками, адресами та назвами.

У цих юридичних осіб складно відшукати прізвище самого Риболовлі, а також представників старого ТОП-менеджменту «Сі. Груп», Проте, за дивним збігом обставин нові структури «АйПиДжи» почали скопом подавати позови проти компаній корпорації «Сі.Груп». Предмет цих позовів один – стягнути гроші «за порушення» різних договорів про постачання, про позику, про послуги і тд.

«Ай Пі Джі Криспс Продакшн» звернулося в суд 31 січня 2019. А в своїй позовній заяві компанія вказувала, що підприємство «Агросахинвест-2002» має сплатити 1 млн 400 тис. грн заборгованості, згідно з умовами договору позики, укладеного підприємствами у вересні 2018 року.

Примітно, що всі подібні позови від компаній, у назві яких є слово «АйПиДжи» проти компаній з корпорації «СиГрупп» активно задовольняються судами.

По суті, у такий нехитрий спосіб відбувається переказ грошових активів зі старої бізнес-стуктыры Риболовлі в нову. І ця схема гарантує можливість не платити податки, не показувати реальні заробітки, не розкривати походження коштів і так далі. Одним словом все, що передбачала б відкрита і прозора схема поглинання або злиття компаній.

Таким чином, у спробах приховати свій снэковий бізнес від журналістів Рибалка пішов не просто на ребрединг, а на відверті маніпуляції з податками. І реалізовує їх за допомогою судових рішень. Це дає йому право сплатити тільки судовий збір у розмірі смішних 1000 грн, і не витрачатися на податки від реальних доходів його корпорації.

Олег Бойко