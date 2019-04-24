Турчинов розповів про справжні цілі Путіна щодо паспортизації Донбасу

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що рішення президента РФ Володимира Путіна видавати російське громадянство жителям окупованого Донбасу пов’язано з тим, щоб легалізувати російські війська на сході України, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, сьогоднішнє рішення Кремля є нічим іншим, як свідомою ескалацією агресії проти України та тиском на керівництво країни.

«Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України. Це пов’язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ за межами російської території. Відповідь на це може бути тільки один – зміцнення нашого оборонного потенціалу, і відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора», – сказав Турчинов.

Варто зазначити, що згідно з законодавством, в Україні не визнається подвійне громадянство.

Нагадаємо, в грудні минулого року Рада Федерації Росії схвалила закон, який дає Путіну нові повноваження визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які мають право на отримання російського громадянства в спрощеному порядку в гуманітарних цілях.

У той же час в коментарі сайту «Сегодня» експерт-міжнародник Антон Кучухидзе розповів, загрожують Кремлю нові санкції Заходу за паспорти жителям ОРДЛО. За його словами, Росія порушує українське законодавство та міжнародні норми.

Як відомо, у лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією «паспортів» так званих «ДНР» і «ЛНР». Українські власті назвали це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення завадить перемир’ю.