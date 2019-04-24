За портретом Зеленського утворилися черги: захмарні ціни не перешкода

Заповзятливі українці починають заробляти на перемозі Володимира Зеленського в президентській гонці

Наприклад, на одному з сайтів, який пропонує виконання картин на замовлення, з’явилася пропозиція замовлення портрета Зеленського. Зображення розміром 65х89 см коштує 629 грн, і це зі знижкою.

Можливо замовити також більш дрібні екземпляри 20х30 см – по 166 грн, а от найдорожча пропозиція – 130х160 см – 1420 грн.

Крім того, заслуговують інтересу і інші пропозиції. Наприклад, в електронній дошці оголошень OLX мешканка села Олексіївка Харківської області пропонує автограф Зеленського за 5500 грн.

Як повідомила продавець даного лота, Володимир розписався на фірмовій листівці «Квартал 95» на щорічній церемонії «Теленедели», яку відвідала жінка. Автограф взяв її дитина.

За словами жінки, листівку намагалися придбати 22 людини, тому ціна на неї зросла до поточної суми.